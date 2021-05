Milan, Pauluzzi (Equipe): “Icardi, Adli e Maignan: il punto” | ESCLUSIVA

Valentin Pauluzzi, giornalista de l'Equipe, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Questi gli aggiornamenti sul mercato francese del Milan

Renato Panno

La redazione di PianetaMilan.it ha contattato, in esclusiva, il giornalista de l'Equipe Valentin Pauluzzi. Una chiacchierata per fare il punto sulle trattative che riguardano il mercato in Francia per il Milan. Dichiarazioni sul futuro di Mauro Icardi, ma anche sul nome nuovo Amine Adli e Mike Maignan. Una battuta anche sul presunto interesse del Psg per Ismael Bennacer, di cui si parla da tanto. Ecco tutte le dichiarazioni.

Si parla tanto di Icardi nel mirino del Milan: l’argentino lascerà davvero il Psg e quanto c’è di vero dell’interesse rossonero? "Difficile parlare del mercato del Milan finché non si saprà l'esito della stagione. Chiaramente la Champions League è un fattore che condizionerà il mercato e i giocatori di livello come Icardi. L'argentino non avrebbe nessun problema a fare uno sgarbo all'Inter visto come sono finite le cose. Sarebbe una bella cosa da raccontare Icardi contro Lukaku nel derby".

Il Psg potrebbe darlo via in prestito? Solo un anno fa lo pagava 57 milioni di euro… "All'epoca non erano tanti i 57 milioni pagati all'Inter perché era uno dei migliori attaccanti d'Europa. Il suo stile fa sì che si trovi fuori dal gioco e quindi in tante partite è stato insufficiente. Tante volte ha risolto le partite con una giocata in area di rigore. Non so se il Psg abbia tutta questa voglia di darlo via. Kean non è sicuro di rimanere quindi una prima punta come lui serve nella rosa".

Thauvin è diventato a sorpresa un giocatore del Tigres. Il Milan gli aveva presentato un’offerta ufficiale? Se si, perchè ha scelto di andare in Messico? "Il Milan era molto interessato a Thauvin, lo ha detto anche lo stesso Maldini. Sono scelte di vita oltre che di carriera, sicuramente è stato consigliato da Gignac. Gignac rimase nel giro della nazionale nonostante andò in Messico, non è detto che non sia così anche per Thauvin che è un paio d'anni che non è convocato dalla Francia. Penso che sia un mercato diverso quello del calcio e tra Cina prima e Messico ultimamente troveremo sempre più scelte di carriera del genere. Queste squadre che offrono più garanzie economiche delle big europee".

Dalla prossima estate si attiverà la clausola rescissoria di Bennacer a 50 milioni di euro: Leonardo lo stima da tempo: il Psg lo sta seguendo ancora e potrebbe provare l’assalto? "Non credo che il Psg segua Bennacer, che è un ottimo giocatore ma ha avuto difficoltà fisiche in questa stagione. Non penso sia una pista d'attualità, lui farebbe bene a rimanere al Milan per migliorare".

Un nome che è stato accostato nelle ultime ore è quello di Amine Adli del Tolosa. Ci spiega le sue caratteristiche? "Adli è un mancino, giocatore più da ultimo passaggio che da gol, gioca seconda punta/trequartista, ma anche da mezzala offensiva. Il Tolosa ha sempre fornito buoni giocatori. La Ligue 2 è una miniera d'oro quasi come la Ligue 1. Sempre più scout vanno a guardare questo campionato e non mi sorprende che sia accostato al Milan".

Situazione Maignan: si parla di un accordo già raggiunto per il portiere del Lille in caso di partenza di Donnarumma. È il profilo giusto per il Milan? "Maignan è una buona soluzione se va via Donnarumma perché è un buon giocatore nel pieno della carriera. Ha esperienza, conosce già il contesto di un grande club perché è cresciuto nel Psg di Cavani e Ibrahimovic. E' un leader, ha personalità, quindi sembra un profilo giusto anche se ci sono tanti portieri italiani bravi e prima di provare ad acquistare uno straniero io guarderei bene al mercato italiano".

