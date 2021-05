Calciomercato Milan – De Paul per il dopo Calhanoglu? Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano a De Paul. L'argentino potrebbe essere il sostituto di Calhanoglu

Salvatore Cantone

Milan, out Calhanoglu e dentro De Paul? E' questa l'ipotesi della Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Nelle ultime ore, infatti si parla di un'offerta molto importante per il turco arrivata dal Qatar. L'Al-Duhail, club di proprietà dello sceicco Abdullah Al Thani, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro per Calhanoglu, spalmati su un triennale da 8 milioni l’anno. In più ci sarebbe un bonus di 8 milioni di euro da avere subito, al momento della firma.

Insomma, un'offerta davvero importante per Calhanoglu. E' chiaro però che non stiamo parlando di un campionato primo livello e il turco ha 27 anni, e dunque non è a fine carriera. l’Al-Duhail, tra l'altro è l'ex squadra di Mario Mandzukic, attaccante del Milan. Ovviamente l'offerta è cosi ricca proprio perchè Calhanoglu ha ancora gli anni migliori della sua carriera davanti a se. Cosa farà? Il Milan è ancora la sua priorità?

Di sicuro il Milan non cambierà la sua offerta. Calhanoglu attualmente guadagna 2,5 milioni, con il club rossonero che ne offerti 4. La proprietà non vuole superare quella soglia per nessun giocatore, ad eccezione di casi particolari come Ibrahimovic o Donnarumma. Sono giorni decisivi per il turco, che a breve deciderà se proseguire o meno la sua avventura in rossonero.

Il Milan intanto pensa al suo possibile sostituto. In primo piano c'è Rodrigo De Paul, anche se l'argentino potrebbe arrivare indipendentemente dall'addio di Hakan. L'argentino costa almeno 40 milioni di euro e dunque per i rossoneri non sarà facile smuovere l'Udinese. Come detto da più settimane, Maldini e Massara avrebbero inserito nella trattativa Hauge per abbassare il prezzo del cartellino.

Non c'è però solo De Paul: il Milan segue anche Amine Adli, 21enne del Tolosa. Molto dipenderà dal piazzamento finale della squadra di Pioli: l'accesso alla Champions sposterebbe gli equilibri. E chissà, magari il futuro di Calhanoglu e degli altri giocatori. Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo