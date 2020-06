Juventus-Milan, Pioli fa all-in: le soluzioni a gara in corso sono poche

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli sta preparando scrupolosamente la partita tra Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia che si giocherà domani a Torino.

Non sarà facile per Pioli, in quanto le assenze forzate di Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samuel Castillejo accorcia ulteriormente il ventaglio delle opzioni a disposizione del tecnico a gara in corso. Il Milan si schiererà con un 4-2-3-1, con Rebic prima punta al posto di Zlatan Ibrahimovic. In caso di necessità spazio a Rafael Leao, bocciato ancora una volta.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, anche in vista di possibili rigori, Pioli potrebbe affidarsi a Rade Krunic e Lucas Biglia mentre per dare fiato alle corse esterne ci sono Alexis Saelemaekers e Diego Laxalt.

Lo specialista dei gol dalla panchina? Ante Rebic naturalmente. Il croato, entrato dalla panchina contro Udinese e Brescia, ha regalato sei punti d'oro ai rossoneri. L'ascesa dell'attaccante ha costretto di fatto Pioli a schierarlo titolare, con conseguente panchina per Rafael Leao. Insomma, la scelte, in virtù delle squalifiche, sono quasi obbligate, ma Pioli tenterà di centrare un'impresa contro la corazzata Juventus. Nel calcio tutto è possibile.