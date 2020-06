Juventus-Milan, per Pioli l’incognita è il modulo: Rebic-Leao scalpitano

MILAN NEWS – A Milanello si lavora duramente da diverse settimane per cercare di riprendere la forma più congeniale dopo più di due mesi di inattività. La prossima sarà la settimana che vedrà il ritorno in campo a 3 mesi di distanza dalla pessima figura mostrata a San Siro contro il Genoa, che arrivò a due giorni di distanza dal licenziamento di Zvonimir Boban e di fronte ad uno stadio completamente deserto.

Un clima surreale, di angoscia, che in qualche modo anticipava quello che poi sarebbe accaduto. Ora il Milan è pronto a tornare in campo, sebbene a Torino contro la Juventus servirà una vera e propria impresa per cercare di conquistare l’accesso alla finale di Coppa Italia in programma il 17 giugno a Roma contro la vincente di Napoli-Inter.

Ma il match di Torino si presenta davvero pieno di insidie. Non che in condizioni normali non ci sarebbero, ma giocarsi l’accesso alla finale senza Castillejo, Ibrahimovic, Theo Hernandez e con l’ultimo infortunato Duarte, rende certamente le cose un po’ più complicate. Pioli sta cercando di capire quale modulo potrà schierare contro la corazzata di Maurizio Sarri. Il 4-2-3-1 date le assenze potrebbe essere momentaneamente messo da parte, in favore di un più equilibrato 4-4-2 o un 4-3-3 abbandonato a gennaio con l’arrivo dello svedese.

A prescindere dal modulo disegnato in campo, gli interpreti sono praticamente obbligati. In difesa i ballottaggi sono due. Uno riguarda il terzino sinistro vista l’assenza di Theo. Laxalt sarebbe il sostituto ideale, ma se Conti starà meglio allora Calabria potrà essere spostato sulla corsia mancina. A fianco di Romagnoli, poi, ballottaggio a 3 tra Gabbia, Kjaer e Musacchio.

A centrocampo sicuri del posto Bennacer, Kessie e Calhanoglu, con Bonaventura in vantaggio su Paquetà sia nel 4-4-2 sia nel 4-3-3. Rebic e Rafael Leao scalpitano là davanti e dovranno dimostrare certamente di poter fare meglio rispetto a quanto fatto vedere in Milan-Verona, quando Ibra mancava per un problema muscolare. Ecco quando potrebbe tornare in campo Ibrahimovic>>>

