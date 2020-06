Bonaventura-Milan, gol ed esperienza prima dell’addio

MILAN NEWS – Inutile girarci intorno per cercare l’impresa a Torino contro la Juventus serviranno gol ed esperienza per cercare di vincere oppure pareggiare dal 2-2 in su e portare a casa una qualificazione alla vigilia assolutamente proibitiva per la compagine guidata da Stefano Pioli. Il tecnico emiliano in questo senso potrebbe decidere di puntare forte su Giacomo Bonaventura, il secondo miglior marcatore del decennio rossonero con 34 reti (dietro solo ad Ibra con 60).

Nonostante Elliott abbia preso la propria decisione di non rinnovare il contratto al centrocampista marchigiano in scadenza a giugno (verrà prorogato fino al 31 agosto), Jack rappresenta un punto di riferimento per la squadra e per lo spogliatoio. Come riporta questa mattina la Gazzetta, Bonaventura si è presentato in ottime condizioni a Milanello in questo avvio di allenamenti post sosta forzata. A Torino verrà facilmente impiegato dal 1′, anche a causa delle numerose assenze: Castillejo e Ibrahimovic su tutti visto il suo ruolo.

Mezzala, esterno d’attacco, trequartista. Jack può fare qualsiasi di questi ruoli come ha già svolto in passato. Sogna di disputare la stessa partita che fece 4 anni fa a Doha sempre contro la Juventus, quando una sua rete su cross di Suso portò la finale di Supercoppa Italiana ai calci di rigore, poi vinti dai rossoneri grazie ad un super Donnarumma. In quella occasione Jack segnò dagli 11 metri e spera che magari la storia possa ripetersi con il medesimo esito.

Due reti in 9 gare da titolare. Non un bottino eccezionale, ma comunque migliore di Lucas Paquetà, con il quale si giocherà una maglia dal 1′ all’Allianz Stadium. Prima dell’addio, Jack vuole lasciare ancora qualcosa al Milan ed ai suoi tifosi. Intanto, oggi ci potrebbero essere importanti novità sui tempi di recupero di Ibrahimovic e Duarte>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓