Milan, tra oggi e domani esami per Ibra e Duarte: i tempi di recupero

MILAN NEWS – Avrebbe potuto trattenersi in Svezia un giorno in più in compagnia della moglie Helena e dei figli Vincent e Maximilian, ma Zlatan Ibrahimovic non ha voluto perdere tempo. L’attaccante svedese del Milan farà ritorno a Milano nella giornata di oggi e già nel pomeriggio o al massimo nella giornata di domani verrà sottoposto agli esami per valutare le condizioni del soleo del polpaccio infortunato in seguito ad uno scatto una decina di giorni fa.

Con l’esclusione dell’interessamento del tendine d’Achille i tifosi rossoneri e lo staff tecnico del club hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo, ma è chiaro che almeno fino ad inizio luglio Ibra sarà out. Secondo Tuttosport potrebbe rientrare contro la Juventus in campionato il 7 luglio, per la Gazzetta, invece, più probabile per metà luglio.

Purtroppo per il Milan però, deve ancora iniziare il tour de force di partite ogni 3 giorni che si sono già fatti male in due. Lo svedese, infatti, è in compagnia di Léo Duarte che nella giornata di lunedì è stato costretto a fermarsi in partitella per un presunto stiramento al flessore. Anche lui nelle prossime ore dovrà essere sottoposto ad esami specifici per capire l’entità del danno. Per il centrale brasiliano probabile uno stop di un mese. Una stagione davvero sfortunata per l’ex Flamengo, passata più in infermeria che in campo.

In vista del match di settimana prossima, Pioli dovrà scegliere tra Kjaer, Gabbia e Musacchio su chi affiancare Alessio Romagnoli in mezzo alla difesa. Intanto, in vista della prossima stagione Ralf Rangnick valuta 3 centrali stranieri: ecco chi sono>>>

