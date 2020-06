Milan, Ibrahimovic punta a tornare in campo il 7 luglio contro la Juventus

MILAN NEWS – Come riportato da Tuttosport questa mattina, Zlatan Ibrahimovic punta a tornare in campo il 7 luglio nel match di San Siro contro la Juventus. Nella giornata di oggi o al più tardi in quella di domani effettuerà gli esami di controllo al soleo del polpaccio per capire se la lesione riportata una decina di giorni fa in partitella sta guarendo e a quale ritmo. Intanto, l’obiettivo Denzel Dumfries è sempre più concreto: ecco LE ULTIME>>>

