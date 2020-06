Calciomercato – Il Milan ha deciso: Dumfries la prima scelta

MERCATO MILAN – Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il Milan ha ormai deciso che Denzel Dumfries, laterale destro classe 1996 del PSV Eindhoven, sarà il primo obiettivo per rinforzare la catena difensiva di destra. I rossoneri, infatti, non convinti né da Davide Calabria né tantomeno da Andrea Conti, hanno deciso di cambiare.

Uno dei due, infatti, andrà via e cono ogni probabilità a salutare sarà il classe 1996 bresciano, che in Italia piace molto al Bologna, ma anche mercato all’estero. Tornando su Dumfries, il Milan ha deciso, come detto, di spingere forte su di lui. Il PSV non terrà Ricardo Rodríguez – era in prestito secco – e, dunque, i rossoneri non potranno trattarlo come possibile contropartita. Gli olandesi cederanno solo in caso di offerta cash.

Al momento Dumfries è valutato 25 milioni, ma il Milan confida in uno sconto importante sia per l’emergenza coronavirus sia nel caso in cui il calciatore – che ha già fatto capire il gradimento a vestire rossonero – si impuntasse per essere ceduto. Nei futuri contatto con Mino Raiola certamente si parlerà anche del terzino olandese, 7 gol e 3 assist in 25 gare stagionali. La trattativa c’è e prosegue, e potrebbe subire un’impennata entro la fine del mese, come scrive Calciomercato.com. Intanto, Ibrahimovic sarà domani a Milano: LE ULTIME>>>

