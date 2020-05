Calciomercato Milan – Bologna su Calabria: ecco la proposta rossoblu

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine di questa stagione il Milan potrebbe cedere Davide Calabria, classe 1996, terzino destro del Diavolo che, in caso di cessione, essendo cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, favorirebbe l’incasso di una bella plusvalenza per le casse della società di Via Aldo Rossi.

Su Calabria, che piace anche alla Fiorentina, sembra fare sul serio, in particolare, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il quale, secondo 'calciomercato.com', avrebbe già effettuato un sondaggio per il calciatore. Il club rossonero sarebbe pronto ad investire, per Calabria, una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro.