Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, ecco l’unica certezza

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in casa rossonera, in questi giorni, continua a tenere banco il futuro di Gianluigi ‘Gigio Donnarumma, portiere del Milan il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, che prevede il riconoscimento di un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione, scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Il dialogo tra le parti è aperto e cordiale: ha subito dei rallentamenti unicamente per la situazione contingente, ovvero la pandemia da coronavirus. L’unica certezza al momento è che il giovane portiere del Milan non se ne andrà a parametro zero: quindi, o rinnovo o cessione per Donnarumma. QUESTA L’ULTIMA IDEA DI IVAN GAZIDIS PER IL CONTRATTO DI GIGIO >>>