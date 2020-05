Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: l’ultima idea dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera, il tema più caldo in attesa dell’eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato è certamente il futuro di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021. Il Milan sta mandando ormai da settimane dei segnali al portiere per il rinnovo e Gigio, da parte sua, non ha nessuna intenzione di scappare, anche se ovviamente senza il prolungamento la sua permanenza in rossonero appare piuttosto complicata.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola questa mattina, in via Aldo Rossi vorrebbero trovare un accordo il prima possibile. L’intenzione del club milanista è quella di convincere Donnarumma a rinnovare e progettare poi un lungo percorso insieme. Il nodo principale resta però sempre l’elevato ingaggio di Gigio, che al momento guadagna 6 milioni di euro a stagione. Dunque, appare difficile pensare ad un rinnovo a lungo termine sia per le casse rossonere sia per eventuali dubbi del portiere campano.

L’idea che circola con maggiore insistenza a Casa Milan è quella di un rinnovo per un solo anno, con magari un piccolo sconto da parte di Gigio: ingaggio da 5 milioni di euro più qualche bonus generoso. Se Donnarumma non ha mai nascosto la volontà di restare in rossonero, non è detto però che queste cifre vadano bene anche al suo agente Mino Raiola. Insomma, ancora tanti punti di domanda, ma per ora basta sapere che i dialoghi sono in corso. Queste, invece, le ultime sul futuro immediato di Zlatan ibrahimovic>>>

