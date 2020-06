Milan, Ibrahimovic domani in Italia: poi visita al polpaccio

MILAN NEWS – Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, domani Zlatan Ibrahimovic farà ritorno in Italia e poi sarà sottoposto alla visita di controllo al soleo del polpaccio, lesionato un paio di settimane fa. Lo svedese era rientrato a Stoccolma per riabbracciare la sua famiglia che, come noto, non lo ha seguito a Milano. Il risultato degli esami darà un riscontro importante circa i tempi di recupero dell’attaccante e sul suo effettivo ritorno in campo. Ecco quando potrebbe tornare a giocare>>>

