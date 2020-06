Milan, entro mercoledì Ibrahimovic sarà in Italia: il punto sul rientro

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic farà ritorno in Italia entro mercoledì, per poi sottoporsi ad una visita specifica al soleo del polpaccio che darà un’indicazione più specifica di quando potrà effettivamente tornare in campo. Il club rossonero – scrive il quotidiano romano – spera di riaverlo a disposizione per inizio luglio quando mancheranno ancora 5-6 partite al termine del campionato. Delle condizioni fisiche dello svedese ne ha parlato questa mattina Paolo Scaroni: CONTINUA A LEGGERE>>

