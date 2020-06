Juventus-Milan, Inzaghi: “Lo stadio vuoto può aiutare i rossoneri”

MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, ex Milan e Juventus, ha parlato della sfida di Coppa Italia di stasera ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco il suo pensiero: “Ci sono tante incognite, nessuno può essere al 100%. La Juve è favorita, è superiore e ha alcuni vantaggi: il risultato dell’andata, il fattore campo anche se non c’è il pubblico, le assenze pesanti nel Milan. Però in una gara secca può succedere di tutto e proprio lo stadio chiuso può essere d’aiuto per i rossoneri. Dal punto di vista tattico non mi aspetto stravolgimenti perché c’è stata solo qualche settimana di lavoro sul campo. Gli allenatori cercano di dare certezze e soprattutto in un momento come questo escluderei grosse novità. Mi spiace che sia saltata la sfida tra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic“.

