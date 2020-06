Juventus-Milan, Calhanoglu caldo in Coppa Italia: il dato

MILAN NEWS – Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato alcune curiosità relative a Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Torino. Una di queste riguarda Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu, infatti, è il giocatore che in questa Coppa Italia ha trovato più volte il gol dalla distanza: due, sui tre complessivi del Milan. Nessuna delle cinque reti realizzate da Hakan nel 2019/20 in tutte le competizioni è arrivato in trasferta; inoltre, mentre le tre reti in Serie A sono arrivate nei primi tempi, le due di Coppa Italia sono arrivate dopo il 90′.

