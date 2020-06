Serie A, arriva la svolta: il CTS approva modifica alla quarantena

ULTIME NEWS – Arriva una notizia importante per quanto concerne la Serie A. Come viene riportato dall’ANSA, infatti, IL CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha accettato la modifica richiesta dalla Federcalcio di Gravina sulla quarantena.

Nel caso in cui un giocatore di Serie A dovesse risultare positivo al coronavirus non scatterà più la quarantena per l'intera squadra o ai membri dello staff. Ad andare in quarantena sarà solo il calciatore che risulterà positivo al Covid-19, mentre il resto della squadra verrà sottoposto a un nuovo tampone. Questo di fatto permetterà alle compagini di Serie A di non fermarsi e di proseguire tranquillamente il campionato.