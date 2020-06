Calciomercato Milan – Bonaventura vuole regalare un’ultima grande gioia

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai tutti sanno, il futuro di Jack Bonaventura al Milan è segnato. Il centrocampista ha accettato di rimanere in rossonero fino al termine della stagione, ma successivamente sarà un giocatore svincolato.

Nonostante questo, però, Bonaventura sarà titolare nella partita di questa sera contro la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Torino. L’ex Atalanta, nonostante qualche delusione, ha vissuto momenti felici al Milan e dunque vuole lasciare nel migliore dei modi il club rossonero.

Ecco, quella di stasera può essere l’occasione giusta. Bonaventura, infatti, partirà titolare come esterno di sinistra nel 4-2-3-1 di Pioli e dunque cercherà di trovare in tutti i modi il gol contro la Juventus così come è successo nel 2006, cioè nella finale di Supercoppa a Doha in cui segnò un gol decisivo per la conquista trofeo. Tra infortuni e qualche panchina di troppo Jack vuole concludere la sua storia al Milan con il botto.

Futuro? In pole position sembra esserci il Torino, che è quello che si è mosso con maggiore decisione sul calciatore. Attenzione anche a un possibile ritorno all’Atalanta, ma in ogni caso Bonaventura è esclusivamente concentrato sulla partita di questa sera e sul finale di stagione. Per i bilanci e per i saluti ci sarà tempo, ma Jack vuole regalare una nuova goia al Milan e ai suoi tifosi. Succederà questa sera? Il Diavolo lo spera. INTANTO PIOLI ASPETTA LA SVOLTA DA PARTE DI UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>