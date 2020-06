Saelemaekers, la rincorsa verso il riscatto: la sosta può averlo aiutato

MERCATO MILAN – Alexis Saelemaekers per molti rimane ancora un’incognita e un oggetto misterioso dal momento che da quando è arrivato a gennaio al Milan ha indossato la casacca rossonera solamente in 3 occasioni e per pochi spezzoni di partita. Un totale di 32 minuti divisi in Milan-Verona, Fiorentina-Milan e Milan-Juventus di Coppa Italia.

Nessuno si immaginava potesse essere fin da subito un crack del nostro calcio, vista anche la modalità con cui è avvenuta l’operazione di mercato, concretizzatasi solo nelle ultime ore prima della chiusura della sessione. Il belga, reduce da un anno e mezzo ottimo con la maglia dell’Anderlecht, ha deciso a gennaio di lasciare casa e famiglia nonostante i vent’anni e di dire sì alla allettante proposta del Milan.

In rossonero si è traferito in prestito oneroso (3,5 milioni) con un diritto di riscatto fissato ad altri 3,5 milioni. Insomma, una cifra totale di 7 milioni che il club rossonero ha intenzione di investire su un ragazzo promettente e soprattutto funzionale al progetto e alla linea imposta dal fondo Elliott. Un giocatore che, non va dimenticato, è arrivato a gennaio e potrebbe essere stato avvallato proprio da Ralf Rangnick che sarà l’uomo mercato dei rossoneri a partire dalla prossima sessione.

La sosta forzata può aver aiutato in questo senso Alexis. Il classe 1999, 21 anni il prossimo 27 giugno, è stato catapultato a gennaio in un ambiente completamente nuovo, lingua diversa, compagni che non conosceva e un tipo di campionato a lui sconosciuto. In questi mesi ha potuto certamente fare passi avanti sotto ogni aspetto e in questo finale di stagione, complice la sua duttilità tattica, potrà candidarsi ad un ruolo importante e non solo da comprimario. Terzino destro, esterno destro in un centrocampo a 4 o esterno alto nel 4-2-3-1. Saelemaekers sa che può giocarsi bene le sue carte per conquistarsi un posto in squadra per la prossima stagione.