Calciomercato Milan – Bennacer, cessione improbabile: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, nonostante il PSG di Leonardo sia pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per un calciatore che, la scorsa estate, era stato pagato appena 16, appare molto complicato che Ismaël Bennacer possa essere ceduto.

Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino autore di una bella stagione in rossonero, infatti, è uno dei pilastri del centrocampo del Milan immaginato, per la stagione 2020-2021, dal futuro tecnico Ralf Rangnick. INTANTO, SEMPRE PER LA MEDIANA, ECCO LA PRIORITÀ DEI ROSSONERI SUL MERCATO >>>