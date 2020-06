Juventus-Milan, ancora bocciato Leao: in attacco gioca Rebic

MILAN NEWS – Juventus-Milan sarà il match che inaugurerà il nuovo inizio del calcio italiano dopo l’emergenza coronavirus. I rossoneri scenderanno in campo con diverse defezioni per squalifica e infortunio. Non saranno infatti del match Theo Hernandez, Samu Castillejo, Leo Duarte, Mateo Musacchio e Zlatan Ibrahimovic. L’assenza dello svedese è forse quella più pesante, perché in rosa il Diavolo non ha nessuna vera prima punta di ruolo.

Il profilo che più di avvicina a questa descrizione è quello di Rafael Leao. Nonostante ciò però, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, sarà Ante Rebic a giocare in quella posizione, con il portoghese che si siederà in panchina. Ennesima bocciatura dunque per l’ex Lille, che non è ancora riuscito a convincere Stefano Pioli.

Finalmente riparte il calcio dopo 95 giorni: stasera il Milan può dare un senso alla stagione contro la Juventus, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓