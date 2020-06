Coppa Italia, Juventus-Milan dopo 95 giorni di buio

MILAN NEWS – ‘Finalmente’. E’ questa l’unica parola stampata in prima pagina da ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea la felicità dell’Italia intera per il ritorno del calcio giocato. Sono stati tre mesi difficili, tra paure e incertezze, ma adesso, seppur con tutte le precauzioni del caso, si può vedere uno spiraglio di normalità. La ‘Rosea’ paragona questo momento al ritorno in campo di Paolo Rossi nel 1982 dopo due anni di squalifica, accolto con gli occhi pieni di gioia da Enzo Bearzot, che capisce subito che quello del 1982 sarà il suo Mondiale.

In campo però Juventus e Milan dovranno accantonare questa emozione, perché è arrivato il momento di fare sul serio. Alle ore 21 l’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dall’1-1 dell’andata, quando a San Siro i rossoneri sfiorarono la vittoria, sfuggita nei minuti finali a causa del discusso rigore segnato da Cristiano Ronaldo. Sarà un Diavolo incerottato quello di stasera, che vedrà diverse pesanti assenze. Stefano Pioli ha improntato il suo Milan sulle discese di Theo Hernandez, sulla personalità di Zlatan Ibrahimovic e sulla freschezza di Samu Castillejo e Ante Rebic. Tra questi quattro soltanto quest’ultimo scenderà in campo, in un ruolo tra l’altro non propriamente suo.

Di contro ci sarà una Juventus che, nell’ultimo match di campionato disputato contro l’Inter, ha dimostrato di non soffrire troppo la pressione dell’assenza dei tifosi. Con un 2-0 secco ha sbrigato la pratica nerazzurra e si è rimessa in cima alla classifica. La squadra di Maurizio Sarri è nettamente superiore al momento, il Milan dovrà puntare sull'”orgoglio delle riserve”, che dovranno cercare di non far rimpiangere squalificati e infortunati. Una partita che non si preannuncia alla pari, ma con la magia del ritorno dopo 95 giorni tutto potrebbe succedere.

