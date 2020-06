Coppa Italia, verso Juventus-Milan: Pjanic verso una maglia da titolare

ULTIME NEWS – Cresce l’attesa per a ripresa del calcio, Juventus-Milan è sempre più vicina. Un match che vale la finale di Coppa Italia, con i rossoneri che dovranno cercare l’impresa allo ‘Stadium’ nonostante le diverse assenze causa infortunio/squalifica. Formazione fatta ormai dunque per il Diavolo, mentre sembrano esserci novità degli ultimi minuti in casa Juventus.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ Miralem Pjanic, inizialmente dato tra i panchinari, è stato provato oggi da Maurizio Sarri nella squadra titolare. Il bosniaco dovrebbe piazzarsi nella sua solita mattonella da regista con Rodrigo Bentancur come mezzala destra e Blaise Matuidi dall’altro lato. Panchina dunque per Sami Khedira.

