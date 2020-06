Milan, occasione d’oro per Paquetà: sarà schierato nel “suo” ruolo

MILAN NEWS – La parola d’ordine è e deve essere una sola: riscatto. Lucas Paquetà ha in mente un solo pensiero da qui al termine della stagione ed è quello che di mettere da parte tanti mesi negativi, cercando di riconquistare la stima in sé stesso in primis, e poi quella dei compagni di squadra e del pubblico rossonero che prima dello stop forzato per la pandemia lo stava iniziando ad abbandonare, bollandolo come ennesimo talento sprecato che ha illuso e poi deluso.

Il nazionale verdeoro, però, non ci sta. Sa che necessita di fiducia per poter fare bene e probabilmente mister Pioli in queste ultime 13-14 gare molto ravvicinate gliene darà. Certo Paquetà dovrà farsi trovare pronto e rispondere sul campo. Chi segue da vicino l’ambiente rossonero garantisce che il numero 39 brasiliano è uno di quelli che si è presentato più in forma a Milanello dopo il lockdown.

La partitella disputata la scorsa settimana, per altro, ne è la prova più tangibile, con l’ex Flamengo decisivo grazie alla doppietta realizzata alla squadra “riserve”. Contro la Juve ci sarà, dunque, il primo vero banco di prova, perché Paquetà verrà schierato non solo titolare dal 1′, ma di fatto nel ruolo che lui sente maggiormente suo: quello di trequartista. Sia che il modulo scelto da Stefano Pioli possa essere il 4-2-3-1, più probabile, oppure il 4-3-2-1 ad albero di Natale, il ruolo di Paquetà sarà quello di suggeritore dietro la punta che in questa occasione sarà Ante Rebic.

Il Milan, come noto, parte dal risultato di 1-1 della sfida di andata, quando alla rete del croato ex Eintracht Francoforte rispose Ronaldo su un calcio di rigore molto contestato. I rossoneri dovranno vincere o pareggiare segnando almeno 2 reti. In caso di 1-1 il match andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. La sfida non sarà diretta da Rocchi come designato 3 mesi fa: ecco chi sarà l’arbitro>>>