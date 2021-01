Inter-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti! Che scintille nel finale | Coppa Italia News

Inter-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

INTER-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco il primo tempo di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco tra i nerazzurri di Antonio Conte ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Parte forte la formazione di Antonio Conte che crea alcune azioni pericolose nei primi 20 minuti. Al 19′ Kjaer lascia il campo a Tomori per un guaio muscolare. Esordio dunque in rossonero per l’ex Chelsea. Il match si sblocca alla mezz’ora con il solito Ibrahimovic che controlla bene e con un colpo da biliardo in diagonale fa secco Handanovic. Nel finale di tempo scintille tra Ibrahimovic e Lukaku, che non se le mandano a dire. Entrambi ammoniti e minacce anche verso il tunnel degli spogliatoi.

