Inter-Milan, Maldini: “Squadra più serena andrà in finale. Sulla cessione del club…”

Paolo Maldini, direttore tecnico, ha parlato a 'Mediaset' prima del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Su come si deve affrontare questa partita: "Credo con serenità perché è una semifinale con valori simili, tra due squadre come dimostra il campionato e le tre partite disputate sino a d oggi in questa stagione. La squadra più serena, e più in forma, avrà accesso alla finale".