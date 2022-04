Dove vedere Inter-Milan, il Derby, in tv o diretta streaming | Coppa Italia

Alle ore 21:00 c'è Inter-Milan, il Derby, a San Siro. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet.

Stefano Bressi

Tutto ciò che c'è da sapere su Inter-Milan, il Derby, in tv e in streaming. Oggi alle ore 21:00, si disputerà, a San Siro, Inter-Milan, il Derby, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2021-2022. La partita d'andata è finita 0-0: l'Inter di Simone Inzaghi ha fatto fuori Empoli (3-2) e Roma (2-0); il Milan di Stefano Pioli, finora, ha eliminato Genoa (3-1) e Lazio (4-0) negli ottavi e nei quarti. La gara di oggi, come noto, si giocherà con lo stadio aperto al 100%, come da attuali normative anti-CoVid: previsto il sold out.

Derby Inter-Milan, ecco dove seguirlo in tv

Da questa stagione, e fino al 2024 incluso, sono e saranno le reti 'Mediaset' a trasmettere in diretta ed in esclusiva tutti i match di Coppa Italia e Inter-Milan, il Derby, nello specifico, sarà trasmessa alle ore 21:00 in diretta ed in esclusiva, in chiaro per tutti, su 'Canale 5'.

Derby Inter-Milan, ecco dove seguirlo su internet in streaming

La sfida Inter-Milan, il Derby, può essere seguita, naturalmente, anche in diretta streaming. Anche in questo caso, in maniera completamente gratuita. Lo si potrà fare tramite il servizio 'Mediaset Play': ci si può collegare dal proprio pc, oppure scaricare l'app dedicata per smartphone su Google Play (per dispositivi con sistema operativo Android), per iPhone su App Store (per dispositivi Apple con sistema operativo iOS). E, naturalmente, stessa app per i tablet Android e per gli iPad Apple con iOS.

Se volete, invece, seguire la diretta testuale di Inter-Milan, del Derby, vi basterà collegarvi su 'PianetaMilan.it' e vivere le emozioni della partita del Diavolo di Pioli con noi!

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI