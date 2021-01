Inter-Milan, arbitra Valeri: nel 2012 fece infuriare Allegri e Galliani | News

Ultime Notizie Inter-Milan: il precedente di Valeri

MILAN NEWS – Inter-Milan, derby di Coppa Italia che andrà in scena domani sera a San Siro, sarà arbitrata da Paolo Valeri. Per il direttore di gara è la seconda stracittadina della sua carriera, e il precedente non può essere considerato certamente “piacevole”.

Come viene sottolineato da gazzetta.it, Valeri ha arbitrato il derby del 7 ottobre 2012, vinto dall’Inter per 1 a 0 (rete di Samuel). Il direttore di gara non ammonì l’argentino e non cacciò Massimiliano Allegri, tecnico di allora del Milan, che manifestò tutta la sua rabbia nei confronti dell’arbitro. L’episodio che però fece più discutere è il gol dalla lunga distanza di Riccardo Montolivo, che venne annullato ingiustamente.

Nel post partita Allegri parlò di gara condizionata, mentre Galliani parlò ai media molto arrabbiato: “Tutti hanno visto, inutile aggiungere altro”. Diversa invece l’analisi di Stramaccioni, all’epoca tecnico dell’Inter: “Le proteste del Milan? Non capisco”. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>