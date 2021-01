Ibrahimovic-Lukaku, ecco la decisione del Giudice Sportivo | Milan News

Milan, la decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic

E’ arrivata la tanto attesa decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic del Milan e Lukaku dell’Inter. I due, nella partita di Coppa Italia di martedì, hanno dato vita a uno scontro che ha fatto il giro del mondo.

Il Giudice Sportivo ha deciso per un turno di squalifica sia per Ibrahimovic e sia per Lukaku. Ai rossoneri bisogna aggiungere anche Franck Kessie, che era in diffida e che ha preso un cartellino contro i nerazzurri. Sia Zlatan e sia l'ivoriano sconteranno la squalifica nella prossima edizione. Il belga, invece, insieme ad Hakimi, salterà la semifinale di andata contro la Juventus.