Coppa Italia, verso Juventus-Milan: Pjanic grande dubbio di Sarri

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, la formazione del Milan sembra ormai definita, mentre c’è ancora un grande dubbio per Maurizio Sarri che riguarda il centrocampo. Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi sono sicuri di scendere in campo questa sera, mentre il ballottaggio ancora vivo è quello che riguarda Miralem Pjanic e Sami Khedira. Le quotazioni del bosniaco sono salite vertiginosamente nelle ultime ore, con il tedesco che potrebbe accomodarsi in panchina. Qualora fosse così, Bentancur scalerà sulla destra e agirà da mezzala.

Sarà un Milan com i cerotti quello che scenderà in campo allo ‘Stadium’: manca anche un difensore, continua a leggere >>>