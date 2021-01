Coppa Italia, quarti di finale: ufficiale la data e l’orario di Inter-Milan

Inter Milan, c’è la data del derby di Coppa Italia

MILAN NEWS – Sono settimane molto intense per il Milan. Non solo il primo posto in campionato da difendere, ma anche l’obiettivo Coppa Italia da conquistare. I quarti di finale della competizione prevedono un grande derby contro l’Inter, con i rossoneri che hanno eliminato il Torino e i nerazzurri la Fiorentina agli ottavi.

Come ufficializzato dalla Lega Serie A, Inter-Milan si giocherà martedì 26 gennaio alle 20:45 a San Siro. La partita sarà ovviamente trasmetta in diretta su Rai Uno. Chi vincerà questa gara, affronterà la vincente tra Juventus di Pirlo e la Spal di Marino.