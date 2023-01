Torino, Lazaro salterà il match di Coppa Italia contro il Milan | News

Valentino Lazaro non sarà a disposizione di Ivan Juric per la partita di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera a 'San Siro'. L'ex calciatore dell'Inter, come recita il comunicato del club granata, ha riportato una lesione di alto grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. "Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Valentino Lazaro, post trauma contusivo-distorsivo al ginocchio nel corso della partita Salernitana-Torino, hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti", il comunicato apparso sul sito ufficiale del Torino. Mercato Milan, lotta con l'Atlético per il top player azzurro >>>