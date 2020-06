Coppa Italia – Juventus-Milan, niente supplementari in caso di 1-1

MILAN NEWS – Stasera il calcio italiano ricomincerà a respirare dopo tre mesi di buio causa coronavirus. Un ritorno alla normalità? Ancora no. Innanzitutto mancheranno i tifosi sugli spalti per evitare pericolosi assembramenti che potrebbero favorire i contagi, ma c’è un’altra novità: non ci saranno i supplementari in caso di pareggio per 1-1. Per questo motivo, qualora il match finisse con lo stesso risultato dell’andata, ci saranno direttamente i calci di rigore.

