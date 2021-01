Coppa Italia, derby ai quarti di finale: la data di Inter-Milan | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: il derby di Coppa Italia

MILAN NEWS – Le attese della vigilia sono state rispettate. Con fatica, ma entrambe le milanesi hanno superato l’ottavo di finale di Coppa Italia. Il Milan, ieri, ha battuto ai calci di rigore il Torino di Giampaolo, mentre l’Inter ha sconfitto ai supplementari la Fiorentina di Prandelli.

Per i nerazzurri la rete decisiva del solito Romelu Lukaku, su assist di Barella. Nel primo tempo la squadra di Conte era passata in vantaggio con un rigore di Vidal, ma la Fiorentina ha risposto nella ripresa con Kouame. Sorpasso nei minuti finali del secondo tempo supplementare con la rete del belga. Dunque, il 27 gennaio prossimo, si giocherà Inter-Milan, con le squadre di Pioli e Conte che si sfideranno per conquistare l’accesso alla semifinale della competizione. Calciomercato Milan: idea Pavoletti? Ecco la verità. VAI ALLA NOTIZIA>>>