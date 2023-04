Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina 0-2: i viola ipotecano la finale

Dopo la semifinale di Coppa Italia di ieri ad alta tensione Juventus-Inter, finita 1-1, oggi si è giocata Cremonese-Fiorentina, l'andata dell'altra semifinale. Il punteggio è stato abbastanza netto: 2-0 per gli ospiti. Al 20' ha portato in vantaggio i viola Arthur Cabral, brasiliano classe 1998 che sta segnando a raffica. Già in avvio la Fiorentina era stata molto pericolosa, mentre la Cremonese nel primo tempo ha fatto molta fatica.