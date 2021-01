28 Gennaio 2020, Milan-Torino: primo gol a San Siro dell’Ibra bis

Milan-Torino 2020, primo gol dell’Ibra bis a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Torino, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Quasi un anno dopo, ecco ancora i granata a San Siro nella competizione. Un match che, nella scorsa stagione, ha visto il primo gol di Zlatan Ibrahimovic a San Siro dopo il ritorno al Milan. Sette delle undici reti stagionali dello svedese in tutte le competizioni sono arrivate proprio al Meazza, inclusa la doppietta nel Derby in trasferta di questo campionato. Prima chiamata per due giovani ragazzi della Primavera: i dettagli >>>