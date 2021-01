Coppa Italia, Milan-Torino: prima chiamata per Michelis e Di Gesù

Milan-Torino, convocati Michelis e Di Gesù

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Coppa Italia è una competizione che, spesso e volentieri, dà spazio a chi ha giocato meno in campionato. Lo stesso discorso vale per il Milan, che questa sera affronterà il Torino nel match valido per gli Ottavi di Coppa Italia. Per l’occasione il mister rossonero ha convocato due giovani calciatori della Primavera, alla loro prima chiamata: si tratta del difensore centrale Nikolaos Michelis e del centrocampista Enrico Di Gesù. Questa la lista completa dei convocati per stasera >>>