Tottenham-Milan, domani decisivo per Brahim Diaz: le ultime

Il Milan perde contro la Fiorentina . I rossoneri hanno giocato male, a causa anche delle assenze di due giocatori offensivi importanti come Leao e Brahim Diaz . Il Milan si prepara per la trasferta di Champions contro il Tottenham . Il trequartista Brahim Diaz resta ancora in dubbio. Ecco le ultime.

Milan, Brahim Diaz resta in dubbio per il Tottenham

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, nella giornata odierna la squadra ha svolto a Milanello del lavoro defaticante. Allenamento personalizzato per Brahim Diaz, ieri assente per una leggera distorsione al ginocchio. Secondo l'inviato di Sky per lo spagnolo sarà decisiva la giornata di domani per capire se potrà recuperare per il Tottenham. Lo spagnolo, quindi, potrebbe recuperare per la trasferta di Londra prevista per mercoledì. Stefano Pioli spera di riavere il suo trequartista a disposizione.