Ex Milan, Weiss celebra il rientro di Kucka: “Fondamentale per la squadra”

Il Milan si prepara ad affrontare lo Slovan Bratislava in Champions League, ma il club slovacco ha appena concluso il suo impegno di campionato con un pareggio deludente 1-1 contro il Košice. Nonostante il risultato, la partita ha avuto alcuni aspetti positivi, tra cui il rientro in campo di Juraj Kucka, centrocampista slovacco ex Milan che mancava da diverse settimane per infortunio. Kucka, grande ex della sfida di martedì, rappresenta un valore aggiunto per la squadra di Vladimir Weiss, che ha commentato il suo ritorno ai canali ufficiali del club. Ecco, di seguito, le sue parole: