Salisburgo-Milan, Pioli: “Giocato contro una squadra forte, potevamo fare meglio”

Sulla maturità : "I ragazzi sanno riconoscere quando stanno bene in campo. Oggi sulle seconde palle abbiamo fatto fatica, loro potevano ripartire con rande qualità, hanno un tridente offensivo pericoloso. Siamo stati pericolosi pure noi, ma non è stata la serata più lucida delle giocate dal punto di vista tecnico".

Su cosa è mancata oggi : "E' mancata un po' più di velocità nella costruzione. Loro non sono stati così tanto aggressivi sul nostro giro palla. Quando ci siam riusciti abbiamo creato situazioni pericolose. Una posizione della squadra in campo più compatta, meno distanza, ci avrebbe permesso di vincere e recuperare secondi palloni".

Sulle difficoltà : "Abbiamo subito le loro ripartenze e non siamo stati bravi nelle transizioni negative. Loro non hanno pressato così tanto, siamo stati noi a sbagliare un po' troppo".

Sul girone più complicato del previsto: "Si, il risultato di Zagabria mi ha sorpreso. Questo ci insegna che nel calcio non ci son partite scontate. noi sapevamo che Salisburgo è una buona squadra, non ha perso in casa l'anno scorso. La prossima partita per noi sarà con un peso specifico importante".