Risultati Champions League – Atlético-Milan 0-1: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Numeri e statistiche

Il Diavolo è ancora vivo! Riesce l'impresa alla squadra di Stefano Pioli che mette in campo una prestazione a dir poco coraggiosa per l'intera partita. Un match dominato e giustamente portato a casa. Se nel primo tempo i rossoneri non riescono a imprimere la zampata decisiva, nel secondo la musica cambia. Tiemoué Bakayoko ci prova per due volte, ma è Junior Messias a regalare una gioia grandissima a tutti i tifosi con un colpo di testa forte e deciso grazie ad un assist al bacio di Franck Kessie. Una serata da sogno, il Milan può ancora sognare la qualificazione.