Pagelle Atlético-Milan 0-1: Junior MESSIA, super Tonali

PAGELLE ATLÉTICO-MILAN - Milan spettacolare, impavido e degno delle migliori notti europee. L'Atletico Madrid è stato nettamente inferiore per tutta la partita e i rossoneri ne hanno approfittato. In gol Junior Messias, che segna al suo debutto in Champions League. Una storia fantastica, adesso bisogna vedere se servirà in chiave qualificazione. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!