Real Madrid, Ancelotti: “Partita speciale. Milan con molto potenziale, ma …”

Carlo Ancelotti, alla vigilia di Real Madrid-Milan, ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco le dichiarazioni del grande doppio ex della partita

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid ( Spagna ), la partita Real Madrid-Milan , valevole per la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 .

Real Madrid-Milan, le parole di Ancelotti a 'Sky Sport'

Sull'affrontare il Milan per la prima volta da avversario in Champions League: "Una partita speciale, soprattutto per i miei trascorsi. Questa è la teoria che gira intorno alla mia carriera, poi ci sarà la pratica con una partita molto bella penso".