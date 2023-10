Su Mbappé: "Mbappé gioca bene senza allenatore. Guardate i suoi numeri e quello che fa ogni stagione. Ha fatto 50 gol e 25 assist, non ha bisogno di allenatore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.