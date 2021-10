Porto-Milan, Pioli: “Non abbiamo giocato da Milan. Tanti demeriti nostri”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Sulla sconfitta di stasera: "Non abbiamo giocato da Milan. Sotto di loro dal punto di vista tecnico e soprattutto della gestione della palla. Partita complicata, difficile. Per meriti degli avversari ma per soprattutto per demeriti nostri".