Pagelle Porto-Milan 1-0: si salvano in pochi, assenze troppo pesanti

PAGELLE PORTO-MILAN - La prestazione peggiore della stagione del Milan, di gran lunga. Non era semplice andare in casa del Porto e dominare la partita viste le tantissime assenze. I rossoneri hanno provato a limitare i danni ma, alla lunga, l'intensità dei portoghesi ha scardinato la resistenza rossonera. La qualificazione agli Ottavi di Finale è ormai compromessa, difficile anche la qualificazione in Europa League. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!