Porto-Milan, Ibrahimovic: “Questa la peggiore delle tre, ma non è finita”

Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B di Champions League. Sconfitta meritata.

Il giocatore rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Questa è la partita peggiore delle tre che abbiamo fatto. Quando giochi bene non porti punti a casa a volte, oggi abbiamo giocato male e non abbiamo portato punti a casa. Questo è il calcio. Per tanti è la prima volta in Champions, hanno solo da imparare tutti. Si vede poi in campionato. Ogni volta poi portano fiducia ed esperienza in campionato nella partita dopo la Champions. Ci sono giocatori che mancano, ma è il calcio. Purtroppo mancano in tanti. Io sono appena tornato, sono contento di giocare, ma mi servono più minuti per tornare al meglio. Anche Bakayoko ha giocato oggi la prima partita. Non voglio scuse però, bisogna continuare. La prossima partita bisogna fare meglio. Dobbiamo solo imparare. Sia quando vinciamo che quando non vinciamo. Mancano tre partite. Lo scorso anno abbiamo lottato per queste partite, per la Champions. Finché c'è possibilità lottiamo. Servirà per crescere anche. Oggi abbiamo perso, ma sono fiducioso. Arriva..."