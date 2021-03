Nuova Champions League, Agnelli: “Entro le prossime due settimane”

Nuova Champions League, gli aggiornamenti di Agnelli

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, ha promesso novità importanti a breve per quanto riguarda la Champions League. Queste le dichiarazioni riportate da ‘Calcio e Finanza’:

“Spero vivamente che tutto venga fatto nelle prossime due settimane, ci sono dettagli che devono essere discussi, uno è l’accesso alla competizione, come verranno assegnati i quattro posti extra? Penso che il momento sia fertile per pensare a nuove soluzioni. Penso che dovremmo guardare a una vasta gamma di riforme. Penso che oggi ci sia spazio per iniziare a pensare a un CBA (collective bargaining agreement) europeo sicuramente…potrebbe essere una soluzione”.

"Potremmo pensare a (regole) per i trasferimenti, in base alle quali i club che si qualificano a specifici livelli delle competizioni internazionali non sarebbero autorizzati a comprarsi i giocatori l'uno dell'altro. Ciò effettivamente migliorerebbe la solidarietà indiretta verso gli altri club, quindi nessuna spesa eccessiva per i trasferimenti tra società partecipanti alla Champions League e ci concentreremmo sull'acquisto dei calciatori dai Paesi minori. Questi sono elementi di cui stiamo discutendo, ma sicuramente il controllo dei costi è uno degli aspetti che ci dà i maggiori grattacapi ed è una delle maggiori sfide per il futuro".