Calciomercato Milan – Dalot non molla: riscatto ancora possibile / News

Dalot, nel prossimo calciomercato riscatto del Milan possibile

Aveva iniziato in modo positivo, poi si è un po’ perso per strada, ma adesso Diogo Dalot sembra aver voglia di dimostrare di essere all’altezza del Milan e vuole il riscatto nel prossimo calciomercato. La partita di ieri è stata la dimostrazione che ancora non è detta l’ultima parola. Il terzino portoghese classe 1999 è di proprietà del Manchester United ed è in rossonero in prestito secco. Se il Milan vorrà confermarlo, dovrà far partire una trattativa.

I rossoneri non sono particolarmente entusiasti del suo rendimento, ma sono anche consapevoli che è difficile trovare un ragazzo così giovane e che sappia giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Ieri ha segnato un gran gol, dimostrando di avere anche grande qualità nei piedi e, tra l’altro, giocando sulla corsia mancina (quella su cui è meno bravo). Insomma, prima di bocciare Dalot è il caso di pensarci davvero molto bene, considerando anche che sarebbe una riserva e non un titolare.

Molto dipende, ovviamente, dal prezzo. Se il Manchester United dovesse accontentarsi di 12 milioni, allora il Milan potrebbe anche davvero prendere in considerazione l’ipotesi del riscatto. I primi veri contatti tra i club potrebbero esserci proprio in occasione del doppio incontro europeo di queste settimane. Paolo Maldini ha intenzione di avviare i contatti e, se dovesse ottenere un prezzo positivo, allora cercherà l’affondo. Insomma, sembrava destinato a lasciare il Milan, ma per Dalot non è ancora detta l’ultima parola. Il futuro del terzino è ancora tutto da scrivere e i prossimi mesi saranno decisivi. Intanto, Maldini è a caccia di un doppio colpo in attacco per il Milan del futuro >>>