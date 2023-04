Napoli-Milan, il programma della vigilia | Champions League News

Domani sera Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco come vivranno la vigilia le due squadre

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' Napoli-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League . Oggi, lunedì 17 aprile , è giorno di vigilia , dunque, per gli azzurri e per i rossoneri. Ecco, qui di seguito, il programma della giornata odierna.

Napoli-Milan: rifinitura al mattino per azzurri e rossoneri

Alle ore 11:00 l'allenamento di rifinitura per entrambe: il Napoli si allenerà al 'SSC Napoli Konami Training Center' di Castel Volturno; il Milan al centro sportivo rossonero di Milanello. I primi 15' di entrambe le sedute, come di consueto, saranno aperti per la stampa.