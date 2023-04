Calciomercato Milan – Individuato il sostituto di Rebic: le ultime news

La stagione del Milan di Stefano Pioli è in piena evoluzione. Attualmente, i rossoneri sono quarti in classifica, dietro a Napoli, Lazio e Roma. Il Diavolo dovrà sudare le proverbiali sette camicie per mantenere la posizione e, così, festeggiare l'accesso alla Champions League 2023-2024. Sempre ammesso che non ridiano i 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Così fosse, infatti, il Milan dovrebbe inseguire la Roma, oggi a +3, anche in previsione dello scontro diretto dello stadio 'Olimpico' del prossimo sabato 29 aprile. Dalla qualificazione o meno del Milan in Champions dipenderà anche il calciomercato estivo.